Küçük çocuğun hayatını kararttılar: Kaçak sünnet skandalında faillere istenen cezalar belli oldu!
Kayseri'de merdiven altı bir sağlık kabininde 7 yaşındaki F.E.B.'ye yapılan sünnet işlemi sonrasında cinsel ortanı kangren oldu. Olay sonrasında işlemi gerçekleştiren sağlık memuru Hüdai Çeliker ile 2 sağlık kabini çalışanı hakkında başlatılan soruşturmada şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamade Cumhuriyet Savcısı'nın her 3 sanığın da ayrı ayrı 7 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.
Baba Yusuf B., 2024 yılının Temmuz ayında Develi Sağlık Kabini'ne 7 yaşındaki F.E.B.'yi sünnet işlemi için getirdi. Sabah Gazetesinin haberine göre, yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edilen talihsiz çocuğun cinsel organı kangren oldu. İşlem sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan F.E.B'nin cinsel organı kangrenden dolayı kesildi.
Olay sonrası 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sağlık kabini Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılırken, Hüdai Çeliker, Safiye Doğan ve Selçuk Türkmen ise tutuklandı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Hazırlanan iddianamede sanıkların birbirlerini suçladıkları görüldü. Sünneti gerçekleştiren sağlık memuru Hüdai Çeliker ifadesinde "Develi Devlet Hastanesinde yaklaşık 25 yıldır görev yapmaktayım. 15 sene ameliyathanede görev yaptım. Ben Sağlık Yönetmeliği değiştikten yaklaşık 6 yıl öncesine kadar Develi'de binlerce sünnet yaptım. 17.07.2024 günü Develi Sağlık Kabinini gayri resmi Sahibi Selçuk Türkmen ve Ruhsat sahibi Safiye Doğan beni telefon ile arayarak 'Hüdai abi sen bu işin pirisin bir gariban aile var sen Safiye'nin yanında dur, bu işi öğret bir bak nasıl yaptığına' şeklinde ricacı oldular" dedi.
"SÜNNETİ SAFİYE DOĞAN YAPTI"
Mağdur aile fertleri ifadelerinde sünneti Hüdai Çeliker'in yaptığını, Safiye Doğan'ın ise çocuğu sünnet sırasında sadece tuttuğunu belirtirken, Hüdai Çeliker ise bunları reddedip, sünneti Safiye Doğan'ın yaptığını iddia etti. Kendisinin sağlık kabinine gözlemci olarak gittiğini belirten Hüdai Çeliker; "Ben aynı gün mesai bitimi sağlık kabinine gittim. Safiye Doğan çocuğu cerrahi aletleri ve ortamı hazırlamıştı. Kendisi sünnete başladı ben karşısına geçip ve nelere dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Sünneti Safiye başarılı bir şekilde yaptı. Sorunsuz bir şekilde dikişini atarak sargısını yaptı" dedi.
"SAĞLIK KABİNİ HÜDAİ DOĞAN'A AİT"
Selçuk Türkmen ise sağlık kabini ile hiçbir bağının olmadığını belirterek; "Ben aşağıdaki eczanede kalfalık yaparım. Sağlık kabini Safiye Doğan'a ait" dedi. Safiye doğan ise ifadesinde "Hüdai Çeliker bana kendisinin uzun zamandır evlerde sünnet yaptığını, evlerin steril olmadığı için benim sağlık kabininde sünnet yapmak istediğini söyledi.
Ben de kabul ettim. 18.07.2024 günü Yusuf B oğlu F.E.B'yi sünnet ettirmek için sağlık kabinine getirdi. Daha önce Hüdai Çeliker ile konuşup sünnet için anlaşmışlar. Hüdai Çeliker kendisinin getirmiş olduğu malzemeler ile çocuğu sünnet etti. Sünnet sırasında ben yanlarında değildim. İşlem bittikten sonra Hüdai Bey sargı yaptı ve bu sargının 2 gün sonra çıkarılmasını ve pansuman ile devam edilmesi gerektiğini söyledi" diye konuştu.
7 YILDAN 21 YILA KADAR MAHKUMİYET İSTENDİ
Türkiye'yi sarsan kaçak sünnet skandalında savcılık iddianameyi tamamlandı. Develi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede kaçak sünneti yapan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sağlık kabininin gayri resmi sahibi Selçuk Türkmen, resmi sahibi görünen Safiye Doğan hakkında 'Taksirle yaralama, mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi' suçlarından her birinin ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.