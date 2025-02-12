Küçük çocuğun hayatını kararttılar: Kaçak sünnet skandalında faillere istenen cezalar belli oldu!

Baba Yusuf B., 2024 yılının Temmuz ayında Develi Sağlık Kabini'ne 7 yaşındaki F.E.B.'yi sünnet işlemi için getirdi. Sabah Gazetesinin haberine göre, yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edilen talihsiz çocuğun cinsel organı kangren oldu. İşlem sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan F.E.B'nin cinsel organı kangrenden dolayı kesildi.

Olay sonrası 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sağlık kabini Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılırken, Hüdai Çeliker, Safiye Doğan ve Selçuk Türkmen ise tutuklandı.