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Bursa'da korkutan yangın! Ekiplerin üzerine elektrik teli düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 06:27
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Bursa’da korkutan yangın! Ekiplerin üzerine elektrik teli düştü

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan ekiplerin üstüne sokak üzerinden geçen elektrik hattı düştü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevlerle mücadele eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştüAlevlerle mücadele eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştü

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerle mücadele eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştüAlevlerle mücadele eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştü
ELEKTRİK TELİ KOPTU, SOKAK BİR ANDA AYDINLANDI

Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik hattının telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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