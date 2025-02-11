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Panel soruşturmasında şok detay: Röntgen sonuçları bile satışa sunulmuş!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 11:09
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Panel soruşturmasında şok detay: Röntgen sonuçları bile satışa sunulmuş!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlanmasına dair başlatılan soruşturma kapsamında 35'i çocuk olmak üzere 69 şüpheli yakalandı ve bunlardan 44'ü tutuklandı. İstanbul Emniyeti ''Panel' olarak bilinen sistemlerle vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlanması'na ilişkin Adli Bilişim Raporu ortaya çıktı.

Panel soruşturması kapsamında devam eden çalışmada şok detaylara ulaşıldı. Söz konusu panele ilişkin İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Adli Bilişim Raporu'nda vatandaşların kişisel erişim sağlanması hakkında bilgilerin yer aldığı bununla suçluluların röntgen sonuçlarının dahi satışa sunulduğu kaydedildi.

ADLİ BİLİŞİM RAPORU HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Panel" davasında yakalanan 69 şüpheliden 44'ü 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin' suçundan tutuklandı. Soruşturma aşamasında, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Panel' sistemleri ile ilgili Adli Bilişim Raporu hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan panel davası kapsamında 69 şüpheli yakalandı / DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan panel davası kapsamında 69 şüpheli yakalandı / DHA

EĞİTİM SATIŞI - INSTAGRAM ÇALMA...

Soruşturmaya destek olması amacıyla hazırlanan raporda, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde 'E-Nabız', 'Panel dataları', 'Android telefona sızma ve kontrol etme', 'Eğitim satışı', 'Instagram çalma' ve 'istenilen RAT türü' gibi başlıklar altında arşivlenmiş verilere ulaşıldığı kaydedildi. İncelenen veriler içerisinde, isim, yaş, telefon, ceza, ilaç gibi 50'den fazla başlık altında kişisel veriler bulunduğu ve şüphelilerin 'Hizmet sorgusu' adı altında vatandaşlara ait özel fotoğraflardan, tahlil ve röntgen sonuçlarına kadar bir çok veriyi oluşturdukları fiyat listesi üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin hazırlanan raporda suçluların yazışmalarına ulaşıldı / DHASoruşturmaya ilişkin hazırlanan raporda suçluların yazışmalarına ulaşıldı / DHA

"OKULU MU HACKLESEK?"

Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, sistemlere nasıl sızılacağı, hack yöntemleri ve elde edilen verilen nasıl pazarlanacağı gibi konularda birbirlerine yöntemler öğrettikleri tespit edildi. Raporda yer alan bir konuşmada, yaşı küçük şüphelilerden İ.E.E.'nin, "Okulu mu hacklesek? Zaten 3 kişi çalışıyor" mesajına, bir diğer yaşı küçük şüpheli A.B.'nin, "Zafiyet testi ayağına, okulun her yerinden Ethernet çıkıyor. Fortinet olmasa çok rahat ağa sızılır" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Raporda yer alan konuşmada, şüphelilerden İ.E.E., ʺOkulu mu hacklesek?ʺ ifadesi yer alıyor / DHARaporda yer alan konuşmada, şüphelilerden İ.E.E., ʺOkulu mu hacklesek?ʺ ifadesi yer alıyor / DHA

'ELİMDE 80 MİLYON ADRES VAR'

Yaşı küçük şüpheliler Ö.B., U.O. ve A.F.T. arasında geçen mesajlaşmalarda ise, "Panel işi bugün var yarın yok. Tüm açıklar kapanırsa ya da devlet sıkı tutarsa panelcileri biter bu iş yani. Yoksa bende panel meraklısı değilim" şeklinde mesaj atan Ö.B.'ye, U.O.'nun, "Kardeşim sen git inşaatına ekmek paranı kazan. Uğraşma panel manel" şeklinde cevap verdiği, daha sonra gruba mesaj atan A.F.T.'nin, "Panel açıyoz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Panel soruşturmasında şok detay: Röntgen sonuçları bile satışa sunulmuş! Panel soruşturmasında şok detay: Röntgen sonuçları bile satışa sunulmuş! Panel soruşturmasında şok detay: Röntgen sonuçları bile satışa sunulmuş!
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