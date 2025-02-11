Panel soruşturmasında şok detay: Röntgen sonuçları bile satışa sunulmuş!

Raporda yer alan konuşmada, şüphelilerden İ.E.E., ʺOkulu mu hacklesek?ʺ ifadesi yer alıyor / DHA

'ELİMDE 80 MİLYON ADRES VAR'

Yaşı küçük şüpheliler Ö.B., U.O. ve A.F.T. arasında geçen mesajlaşmalarda ise, "Panel işi bugün var yarın yok. Tüm açıklar kapanırsa ya da devlet sıkı tutarsa panelcileri biter bu iş yani. Yoksa bende panel meraklısı değilim" şeklinde mesaj atan Ö.B.'ye, U.O.'nun, "Kardeşim sen git inşaatına ekmek paranı kazan. Uğraşma panel manel" şeklinde cevap verdiği, daha sonra gruba mesaj atan A.F.T.'nin, "Panel açıyoz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var" ifadelerini kullandığı görüldü.