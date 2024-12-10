HGS uygulaması hacklenmişti! Bakanlıktan açıklama: Hiçbir veri kaybı yaşanmadı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) kanalıyla alınan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması hacklendi.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan HGS uygulaması hacklendi. HGS uygulamasından kullancılara hakaret içeren bildirimler gönderildi.

Ayrıca gönderilen bildirimler ile kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

HGS uygulaması olan kullanıcılara gönderilen bildirimlerde "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri kullanıldı. Anadolu Sigorta'ya ait uygulamanın hacklenmesinin ardından vatandaşlar uygulama kullanımında kişisel bilgilerinin korunması konusunda endişelenmeye başladı.

"HİÇBİR VERİ KAYBOLMAMIŞTIR"

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT'den açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."