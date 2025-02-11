El bombalı tehdit sonrası kurşun yağdırdı: Savunması kan dondurdu

Genç kadını yaralayan Ferhat B. olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B. tutuklanırken Aydemir ise ambulansla kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Eski eşini yaralayan Ferhat B. hakkında "Boşandığı eşe kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sokakta gördüğü eski eş Ferhat B. Aysel Aydemir'e "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra tüfekle ateş açtı. Saldırgan, Aydemir'in başını hedef aldığı sırada tüfek tutukluk yaptı ve belinden çıkardığı ruhsatsız silahla genç kadını bacağından yaraladı.

Eski eşini silahla yaralayan Ferhat B. (Sabah)

17 YIL İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI

Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi. Dava, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görülmeye başladı. Aysel Aydemir'in avukatları mahkemeden görevsizlik talep edip, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini istedi. Talep uygun bulunmasının ardından, dava dosyası 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme tarafından Ferhat B.'ye eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Ferhat B. hakkında 17 yıl hapis cezası kararı alınırken herhangi bir indirim uygulanmadı.

İTİRAZI PES DEDİRTTİ

Ferhat B. karara itiraz ederek avukatları aracılığıyla dosyayı istinafa taşıdı. Saldırgan B., psikiyatri tedavi gördüğünü ve intihara meyilli olduğunu belirterek intihar etmek istediğini iddia etti. Ferhat B.'nin avukatı istinaf mahkemesine verdiği dilekçesinin ardından şüpheli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne yatırıldı.

İNTİHARA MEYİLLİ OLDUĞU RAPOR EDİLDİ

Ferhat B.'nin avukatının verdiği dilekçesinde; "Müvekklinin yatırıldığı hastanede intihara meyilli olduğunu ve ilaç kullandığı rapor edildi. Bu raporlar müvekkilimin aslında intihar etmek istediği beyanının dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Olay zamanında bu ilaçların etkisinde olup olmadığının araştırılmalı. Her ne kadar mahkemece cezai ehliyete dair rapor alınmışsa da bu cezai ehliyet dışında olayın meydana gelmesinde psikolojik sorununun ve kullanılan ilaçların etkilerinin de araştırılıp bu konuda rapor aldırılmalı. Bu raporun aldırılması gerekirken alınmaması yargılanmanın gereken özenle yapılmadığını göstermektedir" ifadeleri yer aldı.

Alınan raporun ardından Ferhat B.'nin avukatı, kararın bozularak tahliye edilmesini talep etti.