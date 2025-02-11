THY’den yurt içinde ucuza bilet kampanyası

THY'nin bilet kampanyasının detayları (THY)



Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli olmayacak.



Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly pakette 1.799 TL oldu.



Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.499 TL, PrimeFly pakette ise 1.699 TL'den satış yapılacak.

Kampanya kapsamında 45.000 adet koltuk arz edilecektir.