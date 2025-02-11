Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye'nin aşağısında hızla yayılıyor!
Göttingen Üniversitesi'nde Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve çapı kilometrelerce uzayan bir yarığa ilişkin yapılan çalışmayı gözler önüne serdi. Alman Bilim İnsanları, Türkiye'nin güneydoğusunda başlayan ve İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığın belirdiğini ortaya çıkardı.
Alman Bilim insanlarının araştırmasına konu olan ve bir kısmı Türkiye'den başlayarak İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığa ilişkin yapılan incelemelerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, araştırmaya konu olan yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu tahmin edilirken yarığın hızla büyüdüğü ifade edildi.
OKYANUSAL LEVHA KOPTU
Açıklamaya göre, İran'daki Zagros Dağları'nın altında kalan levha, yer kabuğunu aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
YARIK BÖLGEYİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK!
Araştırmacılar, Türkiye'nin güneyinde oluşan bu jeolojik hareketlerin bölgeyi ciddi şekilde etkileyebileceğini, Irak ve İran gibi ülkelerin de etki alanında olduğunu belirtiyor.
Tetis Okyanusu'ndan geriye kalan parçalar, günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak biliniyor.
YER KABUĞUNU AŞAĞI ÇEKİYOR
Bilim insanları, Zagros Dağları'nın derinliklerindeki okyanusal levhanın yer kabuğunu aşağı çektiğini ve bu durumun depremler ve yeni maden yataklarının oluşumu gibi önemli jeolojik sonuçlar doğurduğunu vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneanne usulü, tam kıvamında: İşte en kolay ve en lezzetli ev yapımı salep tarifi
- 11 Şubat altın fiyatları: Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram, çeyrek altın kaç TL?
- İstanbul’da yoğun kar: Okullar hangi ilçelerde tatil edildi? Mesai saatleri değişecek mi? Valilikten açıklama geldi
- Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nü efsaneleştirin! İşte romantizmi doruklara çıkaracak 5 etkinlik
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün? Berat Gecesi orucu sevabı ve fazileti
- KPSS’li ve KPSS’siz kamu alımları: 11–14 Şubat kamu personel alımları güncel ilanlar
- ASEAN nedir, açılımı ne? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan devletler kimler?
- İptal edilen uçak seferleri listesi 11-12 Şubat | Bugün hangi uçak seferleri iptal edildi?
- SSK BAĞKUR hepsi için... SGK saatler önce duyurdu: MAAŞ FARKLARI hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
- El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek
- Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı