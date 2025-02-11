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Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye'nin aşağısında hızla yayılıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 12:16 Güncelleme: 11.02.2025 12:49
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Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye’nin aşağısında hızla yayılıyor!

Göttingen Üniversitesi'nde Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve çapı kilometrelerce uzayan bir yarığa ilişkin yapılan çalışmayı gözler önüne serdi. Alman Bilim İnsanları, Türkiye'nin güneydoğusunda başlayan ve İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığın belirdiğini ortaya çıkardı.

Alman Bilim insanlarının araştırmasına konu olan ve bir kısmı Türkiye'den başlayarak İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığa ilişkin yapılan incelemelerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, araştırmaya konu olan yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu tahmin edilirken yarığın hızla büyüdüğü ifade edildi.

OKYANUSAL LEVHA KOPTU

Açıklamaya göre, İran'daki Zagros Dağları'nın altında kalan levha, yer kabuğunu aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneydoğusunda başlayan dev yarık İran'a kadar uzanıyor / A HABER ARŞİVTürkiye'nin güneydoğusunda başlayan dev yarık İran'a kadar uzanıyor / A HABER ARŞİV

YARIK BÖLGEYİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK!

Araştırmacılar, Türkiye'nin güneyinde oluşan bu jeolojik hareketlerin bölgeyi ciddi şekilde etkileyebileceğini, Irak ve İran gibi ülkelerin de etki alanında olduğunu belirtiyor.

Tetis Okyanusu'ndan geriye kalan parçalar, günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak biliniyor.

Oluşan Jeolojik hareketler bölgeyi ciddi şekilde etkileyebilir / A HABER ARŞİVOluşan Jeolojik hareketler bölgeyi ciddi şekilde etkileyebilir / A HABER ARŞİV

YER KABUĞUNU AŞAĞI ÇEKİYOR

Bilim insanları, Zagros Dağları'nın derinliklerindeki okyanusal levhanın yer kabuğunu aşağı çektiğini ve bu durumun depremler ve yeni maden yataklarının oluşumu gibi önemli jeolojik sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Bilim insanları yarığın yer kavuğunu aşağı çektiğini bildirdi / A HABER ARŞİVBilim insanları yarığın yer kavuğunu aşağı çektiğini bildirdi / A HABER ARŞİV

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Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye’nin aşağısında hızla yayılıyor! Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye’nin aşağısında hızla yayılıyor! Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye’nin aşağısında hızla yayılıyor!
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