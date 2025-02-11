Bilim insanlarından korkutan keşif! Türkiye’nin aşağısında hızla yayılıyor!

Alman Bilim insanlarının araştırmasına konu olan ve bir kısmı Türkiye'den başlayarak İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarığa ilişkin yapılan incelemelerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, araştırmaya konu olan yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal levhanın kopması nedeniyle oluştuğu tahmin edilirken yarığın hızla büyüdüğü ifade edildi.

OKYANUSAL LEVHA KOPTU

Açıklamaya göre, İran'daki Zagros Dağları'nın altında kalan levha, yer kabuğunu aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.