Bilim dünyasını sarsan iddia: Karanlık enerji teorisine yüzyılın meydan okuması!

Space.com

"AÇIKLAMAK İÇİN KARANLIK ENERJİYE İHTİYACIMIZ YOK"

Wiltshire, "Bulgularımız, Evren'in neden artan bir hızla genişlediğini açıklamak için karanlık enerjiye ihtiyacımız olmadığını gösteriyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Karanlık enerji, içinde yaşadığımız gezegen kadar engebeli bir Evren'de tekdüze olmayan genişlemenin kinetik enerjisindeki değişimlerin yanlış tanımlanmasıdır."

YENİ MODEL: ZAMAN MANZARASI

"Zaman manzarası" hipotezi olarak bilinen yeni model, kozmik yapılardaki kütle çekim etkilerindeki farklılıkların zaman ve mekan algısını etkilediğini öne sürüyor.