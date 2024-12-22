Bilim dünyasını sarsan iddia: Karanlık enerji teorisine yüzyılın meydan okuması!
Yeni Zelanda'da Canterbury Üniversitesi'nden Profesör David Wilthshire, çığır açan yeni bir araştırmaya imza attı. Wilthshire çalışmasında on yıllardır bilim dünyasının en büyük bilmecelerinden biri olarak görülen Karanlık enerjinin gerçek olmadığını öne süren radikal bir teori geliştirdi. Buna göre evrenin hızlanarak genişlemesini açıklamak için ortaya atılan bu kavram, hiç var olmamış olabilir.
Evrenin genişleme hızını artırdığı düşünülen karanlık enerji, çığır açan bir araştırmaya göre var olmayabilir.
Perşembe günü Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmaya, Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nden Profesör David Wiltshire liderlik etti.
"Tip Ia süpernovaların" geliştirilmiş ışık eğrisi analizine dayanan araştırma, evrenin tekdüze bir şekilde değil, "topaklı" ve düzensiz bir şekilde genişlediğini öne sürüyor.
"AÇIKLAMAK İÇİN KARANLIK ENERJİYE İHTİYACIMIZ YOK"
Wiltshire, "Bulgularımız, Evren'in neden artan bir hızla genişlediğini açıklamak için karanlık enerjiye ihtiyacımız olmadığını gösteriyor." dedi ve şöyle devam etti:
"Karanlık enerji, içinde yaşadığımız gezegen kadar engebeli bir Evren'de tekdüze olmayan genişlemenin kinetik enerjisindeki değişimlerin yanlış tanımlanmasıdır."
YENİ MODEL: ZAMAN MANZARASI
"Zaman manzarası" hipotezi olarak bilinen yeni model, kozmik yapılardaki kütle çekim etkilerindeki farklılıkların zaman ve mekan algısını etkilediğini öne sürüyor.
Örneğin, Samanyolu'ndaki bir saat, uçsuz bucaksız bir kozmik boşluktaki bir saate göre yüzde 35 daha yavaş çalışacaktır ve bu da ivmeli genişleme yanılsaması yaratacaktır.
"EVRENİN EN BÜYÜK GİZEMİ ON YILIN SONUNDA ÇÖZÜLEBİLİR"
Bulgular, evrenin gözlenen davranışını açıklamak için karanlık enerjiye dayanan geçerli Lambda Soğuk Karanlık Madde (ΛCDM) modeline meydan okuyor.
Çalışma ayrıca, evrenin gözlenen ve tahmin edilen genişleme oranları arasındaki tutarsızlık anlamına gelen uzun süredir devam eden "Hubble gerginliği"ne olası bir çözüm de öneriyor.
Wiltshire, "Yeni verilerle evrenin en büyük gizemi on yılın sonunda çözülebilir." diye ekledi.
Avrupa Uzay Ajansı'nın Öklid uydusu ve Karanlık Enerji Spektroskopik Aracı (DESI) gibi araçlardan yapılacak gelecek gözlemlerin, alternatif model için kritik testler sağlaması bekleniyor.