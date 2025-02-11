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Yolda kayan İETT otobüsü ağaca çarptı! İstanbul'da kar sonrası kaza

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 12:38 Güncelleme: 11.02.2025 12:39
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Yolda kayan İETT otobüsü ağaca çarptı! İstanbul’da kar sonrası kaza

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Başakşehir'de kayan İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Arnavutköy'de ise yolda kalan minibüsü yolcular iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir'de kar yağışının ardından kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Arnavutköy'de yolda kalan minibüsü ise yolcuları ittirerek kurtarmaya çalıştı.

KARDA KAYAN İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı inmeye çalışırken yolda kalan İETT otobüsü çevredekilerin müdahalesi sırasında kaymaya başladı. Şoförünün durduramadığı otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Yolda kalan minibüsü vatandaşlar ittirdi (DHA)Yolda kalan minibüsü vatandaşlar ittirdi (DHA)

YOLCULAR İTTİRDİ
Arnavutköy'de İETT hattına entegre olarak işletilen yolcu minibüsü ise yolda kaldı. Karda ilerlemekte güçlük çeken minibüsü içerisindeki yolcular ittirerek kurtarmaya çalıştı.

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