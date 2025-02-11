Yolda kayan İETT otobüsü ağaca çarptı! İstanbul'da kar sonrası kaza
İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Başakşehir'de kayan İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Arnavutköy'de ise yolda kalan minibüsü yolcular iterek kurtarmaya çalıştı.
Başakşehir'de kar yağışının ardından kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Arnavutköy'de yolda kalan minibüsü ise yolcuları ittirerek kurtarmaya çalıştı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı inmeye çalışırken yolda kalan İETT otobüsü çevredekilerin müdahalesi sırasında kaymaya başladı. Şoförünün durduramadığı otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
YOLCULAR İTTİRDİ
Arnavutköy'de İETT hattına entegre olarak işletilen yolcu minibüsü ise yolda kaldı. Karda ilerlemekte güçlük çeken minibüsü içerisindeki yolcular ittirerek kurtarmaya çalıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneanne usulü, tam kıvamında: İşte en kolay ve en lezzetli ev yapımı salep tarifi
- 11 Şubat altın fiyatları: Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram, çeyrek altın kaç TL?
- İstanbul’da yoğun kar: Okullar hangi ilçelerde tatil edildi? Mesai saatleri değişecek mi? Valilikten açıklama geldi
- Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nü efsaneleştirin! İşte romantizmi doruklara çıkaracak 5 etkinlik
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün? Berat Gecesi orucu sevabı ve fazileti
- KPSS’li ve KPSS’siz kamu alımları: 11–14 Şubat kamu personel alımları güncel ilanlar
- ASEAN nedir, açılımı ne? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan devletler kimler?
- İptal edilen uçak seferleri listesi 11-12 Şubat | Bugün hangi uçak seferleri iptal edildi?
- SSK BAĞKUR hepsi için... SGK saatler önce duyurdu: MAAŞ FARKLARI hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
- El yüz çatlatan soğuklar kapıda! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil o illerde 2 gün sürecek
- Vapur seferleri iptal mi, son durum ne? 11 Şubat İDO/BUDO iptal feribot seferleri sorgulama ekranı