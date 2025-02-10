10 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Çobanı sopayla dövmüşlerdi! Tahliye olan kız kardeşler tekrar tutuklandı

Çobanı sopayla dövmüşlerdi! Tahliye olan kız kardeşler tekrar tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 20:30
ABONE OL
Çobanı sopayla dövmüşlerdi! Tahliye olan kız kardeşler tekrar tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı çobanı döven Melek G. ve kardeşi suça sürüklenen çocuk S.G.'nin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve kardeşi suça sürüklenen çocuk S.G.'nin tutuklandığını duyurdu.

ENGELLİ ÇOBANI DARBETTİLER!

Olay, 20 Eylül 2024'te Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu.

DÖVDÜKLERİ ANLARI KAMERAYA ALDILAR

O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklandı. 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.'nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

TEKRAR TUTUKLAMA

Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklayama göre, soruşturma kapsamında Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. tekrar tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çobanı sopayla dövmüşlerdi! Tahliye olan kız kardeşler tekrar tutuklandı Çobanı sopayla dövmüşlerdi! Tahliye olan kız kardeşler tekrar tutuklandı Çobanı sopayla dövmüşlerdi! Tahliye olan kız kardeşler tekrar tutuklandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör