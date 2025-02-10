Gaziantep'te iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Fotoğraf: DHA

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücülerden Ahmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan A.K.(45) ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Ahmet Çiftçi'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü Y.T.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.