Engelli çobanı darbettiler! Döven ve kayda alan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 kadından biri engelli çobanı dakikalarca darp etti. Arkadaşı ise o anları çekti. Görüntülerin ortaya çıkması sonucu 2 kişi yakalandı.

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