CHP'li belediyede tepki çeken mülakat sonucu
Bilecik Belediyesi'nde memur olarak görev yapan 7 kişi bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Görevde yükselme' (Müdürlük) yazılı sınavına girdi. Bu sınavda aralarında 95 puan alarak derece yapanların da bulunduğu 7 memurdan 6'sı belediye tarafından yapılan sözlü mülakatta 40-50 puan alarak elendi. Mülakatların kaldırılmasını isteyen CHP'nin kendi yönetimindeki belediyede yaptığı bu olay tepki çekti.
Bilecik Belediyesinde görev yapan 7 memur, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devlet memurları için Türkiye genelinde yapılan "Görevde Yükselme" (Müdürlük) yazılı sınavına girdi. Aralarında 95 puan alarak, Türkiye çapında dereceye girenlerin de bulunduğu 7 memurdan 6'sı, belediyenin sözlü mülakatında 40-50 puan verilerek elendi.
MÜLAKATTA NELER SORULDU?
Sabah'ın haberine göre mülakatta Agatha Christie'nin romanlarının bir kaçının yazarının sorulduğu, kılık kıyafet kendini ifade etme yeteneği gibi sübjektif soruların yer aldığı, NASA'nın, 350 yıl önce meydana gelen bir süpernovanın ışık yankısını görüntüleyerek uzaydaki gaz ve toz bulutlarının detaylı üç boyutlu haritasını çıkaran teleskobunun adının da sorulduğu öğrenildi.
CHP LİDERİ ÖZEL "MÜLAKATLAR KUL HAKKI YEMEKTİR" DEMİŞTİ
CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan mülakat skandalı, akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce meydanlardan verdiği sözleri akıllara getirdi. Özel halka seslendiği meydanlarda ve katıldığı televizyon programlarında, "Mülakat partizanlıktır, kul hakkı yemektir, insan ayırmaktır, haksızlık etmektir. Mutlaka kaldırılmalıdır. Biz göreve geldiğimizde mülakatları kaldıracağız" demişti.