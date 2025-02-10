150 milyonluk kripto vurgun! Hem parasını aldılar hem de tehdit ettiler

Şebeke dolandırılan bir vatandaşın şikayeti üzerine çökertildi (A Haber arşiv)

HEM DOLANDIRILDI HEM DE TEHDİT EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre son olarak, mağdurun yatırdığı 240 bin Türk lirası ile yatırım hesabının kara geçtiği belirtildi. Ancak parasını çekebilmesi için hesapta bulunan blokenin kaldırılması gerektiği bahanesiyle 2 bin 300 dolar daha göndermesi istendi. Şüphelenen mağdur ödeme yapmayı reddedince dolandırıcılar tehditlere başladı. Bunun üzerine mağdur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.