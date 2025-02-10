150 milyonluk kripto vurgun! Hem parasını aldılar hem de tehdit ettiler
Bir vatandaşın şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, kurulan sahte yatırım uygulaması üzerinden insanları tuzağa düşüren bir şebekeyi çökertti. Toplamda 150 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edilirken, dolandırıcıların yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsasında hisse işlemleri yapıyormuş gibi mağdurları tuzağa çektiği belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Yatırım danışmanı kılığına giren dolandırıcılar, ikna ettikleri mağdurun cep telefonuna gönderdikleri link aracılığıyla sahte, yurtdışında faaliyet gösteren bir kripto borsası uygulaması yükletti. Bu uygulama üzerinden hisse alım satımı yapılıyormuş izlenimi veren şüpheliler, yüksek kâr vaatleriyle mağduru kandırarak yatırım yapmasına neden oldular. Üç ayrı para transferiyle toplam 384 bin Türk lirası yatırmasını sağladıkları mağdura, her işlem sonrasında zarar ettiğini belirterek ek ödeme talep ettiler.
HEM DOLANDIRILDI HEM DE TEHDİT EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre son olarak, mağdurun yatırdığı 240 bin Türk lirası ile yatırım hesabının kara geçtiği belirtildi. Ancak parasını çekebilmesi için hesapta bulunan blokenin kaldırılması gerektiği bahanesiyle 2 bin 300 dolar daha göndermesi istendi. Şüphelenen mağdur ödeme yapmayı reddedince dolandırıcılar tehditlere başladı. Bunun üzerine mağdur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.
150 MİLYON LİRALIK VURGUN
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Bursa ve İzmir'de 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin yurtdışında olduğu belirlendi. Banka hesapları incelendiğinde şüphelilerin toplamda 150 milyon Türk lirası para hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Siber polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 5 şüpheli "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.