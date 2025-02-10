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Bağcılar'da tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 09:18 Güncelleme: 10.02.2025 09:19
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Bağcılar’da tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

İİstanbul Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler atölyeyi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Atölyede geniş çapta hasar meydana geldi.

Bağcılar'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, iki noktadan müdahale ettikleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Yangın, saat 05.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak'taki 5 katlı binada çıktı. 3'üncü katta bulunan tekstil atölyesinden yükselen alevleri görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada, içeride mahsur kalan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken alevler iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki noktadan müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulanstaki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Bağcılar’da tekstil atölyesi alevlere teslim oldu Bağcılar’da tekstil atölyesi alevlere teslim oldu Bağcılar’da tekstil atölyesi alevlere teslim oldu
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