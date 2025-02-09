Depremde ailesini kaybeden Muhammed’e teyze desteği: O başımın tacıdır

6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Muhammed'e teyzesi sahip çıktı / SABAH

ENKAZDAN TEK KURTULAN O OLDU

Daha önce hayatını idame ettirebilmek için Suudi Arabistan'a çalışmaya giden beşiz çocuklarından sonra Aile Bakanlığının da yardımıyla yurda dönen Huyluoğlu ailesi kendilerine yeni bir hayat kurarken, 6 Şubat'ta meydana gelen Asrın Felaketi depremler ile hayattan koptular. Oturdukları apartman yerle bir olan ailede Hüseyin ve Merve Huyluoğlu ile o tarihte 5 yaşında olan kızları Ebrar Mira ve beşizlerden Yusuf, Hamza, Necla ve Selma hayatını kaybetti. Enkazdan tek kurtulan ise Muhammed oldu.

"ONA ÖLÜNCEYE KADAR BAKACAĞIM"

Küçük Muhammed, ilk gün enkaz altından kurtarıldı. Muhammed'in Erzincan'da yaşayan teyzesi Mine Özer Cebeci, kısa süre sonra yeğenini yanına aldı. 3 çocuk annesi olan Cebeci, yeğenini de evladı gibi görüyor.

Kardeşinin emanetinin başını tacı olduğu ve ölünceye kadar en iyi şekilde bakacağını söyleyen Cebeci, "Kardeşimle birlikte büyüdük. İkiz gibi her şeyi birlikte yapıyorduk. Depremde maalesef çocukları ile birlikte hayatını kaybetti.