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Depremde ailesini kaybeden Muhammed'e teyze desteği: O başımın tacıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 09:19 Güncelleme: 09.02.2025 10:57
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Depremde ailesini kaybeden Muhammed’e teyze desteği: O başımın tacıdır

Asrın Felaketi'nin 2. yılında Huyluoğlu ailesinden geriye yalnızca beşiz olarak dünyaya gelen Muhammet kaldı. Hatay'da depremin yarattığı yıkım bir ailenin de sonu oldu. Huyluoğlu ailesinden Hüseyin (40) ve eşi Merve Huyluoğlu (36) ile büyük kızları ve beşizlerinden 4'ü hayatını kaybetti. Aileden geriye ise 5 yaşındaki Muhammed kalınca yetim çocuğa teyzesi Mine Cebeci sahip çıktı. 3 çocuk sahibi anne, Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmadığını dile getirerek, 'Kardeşimin emaneti benim başımın tacıdır. Muhammed'i evlatlarımdan ayırmıyorum, ayırmayacağım' dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin acısı 2. yılında da tazeliğini kururken bölgeden yürek ısıtan haberler de gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre tüm aile üyelerini kaybeden minik Muhammed'e teyzesi Mine Cebeci sahip çıktı. 2013 yılında Merve Huyluoğlu ile evlenen Hüseyin Huyluoğlu, 2016'da ilk kızları dünyaya geldi. Ardından 2020 yılında çiftin 3'ü erkek 2'si kız olmak üzere beşiz çocukları dünyaya geldi.

6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Muhammed'e teyzesi sahip çıktı / SABAH6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Muhammed'e teyzesi sahip çıktı / SABAH

ENKAZDAN TEK KURTULAN O OLDU

Daha önce hayatını idame ettirebilmek için Suudi Arabistan'a çalışmaya giden beşiz çocuklarından sonra Aile Bakanlığının da yardımıyla yurda dönen Huyluoğlu ailesi kendilerine yeni bir hayat kurarken, 6 Şubat'ta meydana gelen Asrın Felaketi depremler ile hayattan koptular. Oturdukları apartman yerle bir olan ailede Hüseyin ve Merve Huyluoğlu ile o tarihte 5 yaşında olan kızları Ebrar Mira ve beşizlerden Yusuf, Hamza, Necla ve Selma hayatını kaybetti. Enkazdan tek kurtulan ise Muhammed oldu.

"ONA ÖLÜNCEYE KADAR BAKACAĞIM"

Küçük Muhammed, ilk gün enkaz altından kurtarıldı. Muhammed'in Erzincan'da yaşayan teyzesi Mine Özer Cebeci, kısa süre sonra yeğenini yanına aldı. 3 çocuk annesi olan Cebeci, yeğenini de evladı gibi görüyor.

Kardeşinin emanetinin başını tacı olduğu ve ölünceye kadar en iyi şekilde bakacağını söyleyen Cebeci, "Kardeşimle birlikte büyüdük. İkiz gibi her şeyi birlikte yapıyorduk. Depremde maalesef çocukları ile birlikte hayatını kaybetti.

Mine Özer Cebeci öz yeğenini yanına aldı / SABAHMine Özer Cebeci öz yeğenini yanına aldı / SABAH

"MUHAMMED'İ HEMEN YANIMIZA ALDIK"

Emaneti Muhammed'i kısa süre sonra hiç düşünmeden hemen yanımıza aldık. 3 çocuğum vardı şimdi 4 tane oldu. Teyze anne yarısı derler ben ona artık annelik yapacağım. Zaten bana anne eşime baba diyor. Kardeşimin emaneti benim başımın tacıdır. Muhammed'i evlatlarımdan ayırmıyorum, ayırmayacağım. Kendi çocuklarımda onu kardeşi olarak görüyor.

Muhammed'e kardeşimin kokusunu duyuyorum, onun özlemini gideriyorum. Muhammed bize iyi geldi iyi ki geldi. Kardeşimin ve eşinin gözü arkada kalmayacak. O artık ailemizin bir bireyi. Ölünceye kadar da öyle olacak. Son nefesime kadar ona annelik yapmaya devam edeceğim" dedi.

Beşiz kardeşlerden geriye Muhammed kaldı / SABAHBeşiz kardeşlerden geriye Muhammed kaldı / SABAH

"ÇOCUKLARIMDAN AYIRT ETMİYORUM"

Yılmaz Cebeci ise, "Biz o depremi her gün yaşıyoruz. Muhammed'e anne ve baba sevgisini hissettirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. O her anne baba dediğinde içimiz parçalanıyor.

Ama Muhammed'i mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Asla çocuklarımızdan ayırt etmiyoruz. Çocuklarımız ne ise Muhammed'de o" diye konuştu.

AİLEDEN GERİYE BİR FOTOĞRAF KALDI

Aileyi ziyaret eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Sevgili Muhammed'in yanında olmaya, yüreğimizi onun yüreğine sarmaya, sevgimizle kayıplarının açtığı boşluğu bir nebze olsun doldurmaya devam edeceğiz. Onun her adımında umut olmak, her gülüşünde acısını bir parça hafifletmek için var gücümüzle yanındayız.

Çünkü bazen bir çocuğun kalbine dokunmak, bir dünyayı yeniden inşa etmektir" ifadelerini kullandı. Huyluoğlu ailesinden geriye sadece çocukların doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

Huyluoğlu ailesinden geriye bir fotoğraf kaldı / SABAHHuyluoğlu ailesinden geriye bir fotoğraf kaldı / SABAH

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