Asrın felaketinden geriye kalan acılar ve umutlar! Yasemin Bayraktar’ın hikayesi
Asrın felaketinde milyonlarca hazin hikaye yazıldı. Onlardan biri de Yasemin Bayraktar'ın hikayesiydi. Damadı enkaz altından torunlarını çıkardı ama hayata veda etti. Melikşah ve Berk’in annesi zorlu günleri atlatmaya çalışırken anneanne Yasemin Bayraktar 2 torunuyla beraber hayata tutunuyor.
6 Şubat'ta acı hikayeler yaşandı. Hatay'da tıpkı diğer 10 ilde olduğu gibi asrın felaketi maalesef pek çok insana acı hatıralar bıraktı. Bazılarının annesi, babası vefat etti. Bazılarının ise evlatları, bazılarının kardeşi, ablası, bazılarının da sevdiği insanlar, arkadaşları, komşuları hayatını kaybetti.
A Haber ekibi Hatay'da Bayraktar ailesinin evine konuk oldu. Bayraktar ailesi tamamlanmış yeni deprem konutlarında yaşıyor. Anneanne yanında iki de torunu ile hayata tutunuyor.
BİZ MUCİZEYE İNANDIK
Yasemin Bayraktar hikayesini A Haber'e anlattı: Küçük torunum ikinci günü çıkartıldı. Büyük torunum üç gün sonra yanımıza getirildi. Ama büyük bir mucize bizim için gerçekten de mucizeydi. Enkazda öldü diyebildiğimiz zaman yara bere içerisinde geldi bize. Baba hayatta diye düşünülürken ilk torunun çıktığını ama kayıp olduğunu biliyorduk. Fakat nerede ne değildir mucizevi bir şekilde çocuklarımın sağ sol diğer kişilerin yardımıyla jandarmamız falan filan bir numaraya ulaşarak kimseye teslim etmemek adına kötü niyet olmadan uzaktan bir tanıdık vesilesiyle yanımıza kadar getirildi. O bizim için gerçekten büyük bir mucizeydi. Ölümü yaşadık. Hayatı farklı yaşadık. Yaşayan bilir. O anı yaşamak çok büyük bir acıydı hepimiz için. Mucize kadirdir. Biz ona inandık hep.
YAŞADIĞINIZ SOKAĞI BİLE TANIYAMIYORSUNUZ
Yani Kerem Melikşah 3. günü akşam çıktı enkazdan ama biz bunu daha sonra öğrendik. Sonra arayarak sorarak bulduk. Tabii ki kızım şokta, bizler şoktayken yaşadık hep bunları. Tabii ki çocukların da girdiği o şok tarifler eksik, sokaklar eksik. Kimdir nedir bilmek çok zordu onlar için de bizim için de. Yıllarca yaşadığımız evi sokağı o anda gösteremezdiniz. Çünkü sokak yok. Karşıdaki komşumuzu bile tanıyamadığın anlara dahi düştük. Çünkü o şoku yaşamak gerçekten çok zordu.
ACILARIN YAŞATTIĞI FARKLI DUYGULAR
Berk Yavruk babasının kucağındaydı. Yani bize anlattıkları öyleydi. Sokak karanlık, yıkıklar, darbeler, vahşet, insan sesleri, kimin ne olduğunu bilmedikleri biz zaman. Tabii ki şu an artık büyüdükleri acıları biraz daha farklı, eksiklikleri çoktur ama onu anlatırken eksik yönlere gidiyorlar. Çünkü beyin silmeye çalışıyor artık o acıları. Daha farklı anlatımlar. Daha farklı düşünceye sahip oluyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onları unutturmaya çalışıyoruz. Çok şükür diyelim. Rabbim devletimden razı olsun, yetiştiler. Ellerinden gelen yapıldı. Ama acılar insana farklı duyguyu hissettiriyor.
DOĞRDUĞU VE BÜYÜDÜĞÜN YER SANA ÖZELDİR
Şu anda ilk burada çekimde çıkan evdeyiz. Memnunuz. Elhamdülillah sıcaktayız. Toprakta kaldık, çamurda kaldık üç gün boyunca. Evimizin çıkışı, evimize gelmemiz bizim için büyük bir mucize. Memleketi terk etmek değildi sadece üçüncü günü, evet, çıktık biz buradan ama torunlarımın korkusunu yenmesi için diğer kayıpları daha fazla ağır hissetmemek adına biz içimizde yaşadık ama çocukları farklı bir noktaya getirmek açısından. Nerede olursan ol, kendi yatağın, kendi memleketin, kendi doğduğun toprak düşüncesiyle biz buradayız. Biz burayı terk edemedik. Farklı illerimiz çok güzeldir. Türkiye'm güzel bir yerdir ama doğduğun ve büyüdüğün memleketin sana özeldir.