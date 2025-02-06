Asrın felaketinden geriye kalan acılar ve umutlar! Yasemin Bayraktar’ın hikayesi

6 Şubat'ta acı hikayeler yaşandı. Hatay'da tıpkı diğer 10 ilde olduğu gibi asrın felaketi maalesef pek çok insana acı hatıralar bıraktı. Bazılarının annesi, babası vefat etti. Bazılarının ise evlatları, bazılarının kardeşi, ablası, bazılarının da sevdiği insanlar, arkadaşları, komşuları hayatını kaybetti.

A Haber ekibi Hatay'da Bayraktar ailesinin evine konuk oldu. Bayraktar ailesi tamamlanmış yeni deprem konutlarında yaşıyor. Anneanne yanında iki de torunu ile hayata tutunuyor.

BİZ MUCİZEYE İNANDIK

Yasemin Bayraktar hikayesini A Haber'e anlattı: Küçük torunum ikinci günü çıkartıldı. Büyük torunum üç gün sonra yanımıza getirildi. Ama büyük bir mucize bizim için gerçekten de mucizeydi. Enkazda öldü diyebildiğimiz zaman yara bere içerisinde geldi bize. Baba hayatta diye düşünülürken ilk torunun çıktığını ama kayıp olduğunu biliyorduk. Fakat nerede ne değildir mucizevi bir şekilde çocuklarımın sağ sol diğer kişilerin yardımıyla jandarmamız falan filan bir numaraya ulaşarak kimseye teslim etmemek adına kötü niyet olmadan uzaktan bir tanıdık vesilesiyle yanımıza kadar getirildi. O bizim için gerçekten büyük bir mucizeydi. Ölümü yaşadık. Hayatı farklı yaşadık. Yaşayan bilir. O anı yaşamak çok büyük bir acıydı hepimiz için. Mucize kadirdir. Biz ona inandık hep.