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Şubat ayı dolunayı ne zaman, hangi gün? 2025 Aslan burcu dolunayının etkileri neler?

Şubat ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Dolunay için geri sayım sürüyor. Bu kez Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, astroloji tutkunlarının merakla beklediği anlardan biri olacak. Ay’ın evreleri ve Güneş takvimi arasındaki farklılıklar nedeniyle her ay değişen bu göksel olayın Şubat ayında hangi gün ve saatte meydana geleceği araştırılıyor. Peki 2025 Şubat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek? İşte Aslan burcundaki Dolunay’ın tarihi ve saati…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:12
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Şubat ayı dolunayı ne zaman, hangi gün? 2025 Aslan burcu dolunayının etkileri neler?

Ay döngülerini takip edenler için yılın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Dolunay, Şubat ayında Aslan burcunda gerçekleşecek. Astroloji meraklıları bu özel anın tarihini ve etkilerini araştırırken, Dolunay'ın hangi gün ve saatte meydana geleceği netlik kazandı. Peki, 2025 Şubat Dolunayı ne zaman ve hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

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Aslan Burcunda Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek?

Şubat ayının Dolunay'ı, 12 Şubat 2025'te saat 16.53'te Aslan burcunda, 24 derecede meydana gelecek. Her ay Güneş ve Ay döngüleri farklı bir ritim izlediği için Dolunay ve Yeni Ay tarihleri değişiklik gösteriyor. Bu kez Aslan burcunda yaşanacak olan Dolunay, özellikle bireysel özgüven ve yaratıcılık konularında etkili olacak.

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Dolunayın Olası Etkileri

Astrologlar, Aslan burcundaki Dolunay'ın güçlü ve dikkat çekici etkileri olabileceğine işaret ediyor. Uzman yorumlarına göre bu gökyüzü olayı, bireysel ve toplumsal düzeyde belirgin değişimlere neden olabilir.

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Astrologların değerlendirmelerine göre:

Özgüven ve Liderlik: Aslan burcunun doğasında bulunan cesaret ve liderlik enerjisi ön plana çıkacak. Kendi doğrularını savunma isteği artabilir.

Kararsızlık ve Duygusal Dalgalanmalar: Beklenmedik karar değişiklikleri yaşanabilir. Ani tepkiler vermekten kaçınmak önemli olacak.

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Küresel ve Yerel Etkiler: Uzmanlar, bu dönemin dünya çapında sürpriz gelişmelere ve doğal afetlere açık bir zaman dilimi olabileceğini belirtiyor. Hızlı gelişen olaylara karşı temkinli olmakta fayda var.

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