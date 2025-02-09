Şubat ayı dolunayı ne zaman, hangi gün? 2025 Aslan burcu dolunayının etkileri neler?

Şubat ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Dolunay için geri sayım sürüyor. Bu kez Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, astroloji tutkunlarının merakla beklediği anlardan biri olacak. Ay’ın evreleri ve Güneş takvimi arasındaki farklılıklar nedeniyle her ay değişen bu göksel olayın Şubat ayında hangi gün ve saatte meydana geleceği araştırılıyor. Peki 2025 Şubat Dolunayı ne zaman gerçekleşecek? İşte Aslan burcundaki Dolunay’ın tarihi ve saati…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

Ay döngülerini takip edenler için yılın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Dolunay, Şubat ayında Aslan burcunda gerçekleşecek. Astroloji meraklıları bu özel anın tarihini ve etkilerini araştırırken, Dolunay'ın hangi gün ve saatte meydana geleceği netlik kazandı. Peki, 2025 Şubat Dolunayı ne zaman ve hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

A Haber foto arşiv Aslan Burcunda Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek? Şubat ayının Dolunay'ı, 12 Şubat 2025'te saat 16.53'te Aslan burcunda, 24 derecede meydana gelecek. Her ay Güneş ve Ay döngüleri farklı bir ritim izlediği için Dolunay ve Yeni Ay tarihleri değişiklik gösteriyor. Bu kez Aslan burcunda yaşanacak olan Dolunay, özellikle bireysel özgüven ve yaratıcılık konularında etkili olacak.