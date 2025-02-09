Kişisel veriler nasıl sızıyor? Uygulama ve Wi-Fi’ye tehdidi! Bu adımlara dikkat...

Ümit Sanlav, kişisel verilerin sızdırılmasında kişilerin telefon uygulamaları ve wi-fi adreslerine dikkat çekti / SABAH

"VERİLERİMİZİ KENDİ ELİMİZLE VERİYORUZ"

Sosyal Medya Araştırmacısı ve İletişim Direktörü Ümit Sanlav, devlet tarafından bir sızmanın olmadığını kesin dille vurgularken, "E-devlet tarafından verilerimizin sızdırıldığı iddiası yine gündemde. Devletin ilgili organları tarafından bu konuda bir sızıntı olmadığı söylendi ve devletin bu konuda siber güvenlik önlemleri etkili şekilde çalıştığını biliyoruz" dedi. Sanlav, verilerimiz güvende mi? sorusuna, "Kişisel verilerimizin harç-ı alem dolaşması için e-devletin ya da benzer bir kurumun bilgi güvenliğini sağlayamamasına ihtiyacımız yok aslında. Zira zaten kendi ellerimizle her verimizi her türlü ortam aracılığıyla herkese veriyoruz" diye yanıt verdi.