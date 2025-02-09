Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşlere tahliye kararı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli çobandan içki almasını isteyen ve hayır cevabını alınca da sopayla döven kız kardeşlerin duruşmasında karar çıktı. Çobanı cep telefonu kaydına alarak darbeden kız kardeşler tahliye edildi.
Çolak Mahallesi'nde cep telefonunu kayda alan Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşler, içki almak istemeyen 46 yaşındaki Nail Yener'i sopayla döverek darbetti. Olay kamuoyunda ve sosyal medyada tepkilere neden olmuş yapılan soruşturma kapsamında ise iki kız kardeş yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin başlatın dava süreci sonuçladı. Kız kardeşlere çıkarıldıkları duruşmada tahliye kararı çıktı, duruşma ise ertelendi.
İÇKİ ALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN DARP EDİLDİ
Olay, 20 Eylül 2024'te Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, başından yaralanan Nail Yener, "Allah'ını seversen vurmaö derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam edip, ablasına "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz diyerek Yener'i darp etmeye devam etti. M.G. ise "Bacaklarına vur, bacaklarına vurö dedi. Görüntülerin devamında Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Yener'e vurmayı sürdürdü. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklanarak cezaevine kondu.
SİLAHLA TEHDİT, ALENEN HAKARET
Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret' suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi.
Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya Nail Yener ile birlikte taraf avukatları katılırken, Melek G. ile Seçil G. ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile salona bağlandı. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.
Savunmasında suçunu kabul eden Melek Güngör, "Yaptıklarım için pişmanım. Suçu işlediğimi kabul ediyorum. Ben o gün kameraya görüntüleri çektim. Kardeşimin Nail Yener'i dövmesi için ona sopayı verdim. Nail Yener'den çok özür dilerim. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum" dedi.
"OLAY NEDENİYLE PİŞMANIM"
Seçil G. de savunmasında Nail Yener'den özür dileyerek, "Olay nedeniyle pişmanım. Suçu kabul ediyorum. Olaydan önce Nail Yener bana 'hayırlı bir iş için size geleceğiz' dedi. Yeğeni Mustafa için geleceklerini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Öyle değilmiş, Nail Yener'den özür dilerim. Kendisi zaten köylüm olur. Olayın öncesinde ne Nail Yener'in bana ne de benim ona herhangi bir yanlışım olmamıştır. Beraatimi talep ederimö dedi.
Hakim, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.'nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.