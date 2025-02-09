Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşlere tahliye kararı

Çolak Mahallesi'nde cep telefonunu kayda alan Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşler, içki almak istemeyen 46 yaşındaki Nail Yener'i sopayla döverek darbetti. Olay kamuoyunda ve sosyal medyada tepkilere neden olmuş yapılan soruşturma kapsamında ise iki kız kardeş yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin başlatın dava süreci sonuçladı. Kız kardeşlere çıkarıldıkları duruşmada tahliye kararı çıktı, duruşma ise ertelendi.

İÇKİ ALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN DARP EDİLDİ

Olay, 20 Eylül 2024'te Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, başından yaralanan Nail Yener, "Allah'ını seversen vurmaö derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam edip, ablasına "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz diyerek Yener'i darp etmeye devam etti. M.G. ise "Bacaklarına vur, bacaklarına vurö dedi. Görüntülerin devamında Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Yener'e vurmayı sürdürdü. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklanarak cezaevine kondu.