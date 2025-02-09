Bursa'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi girişindeki alt geçitte meydana geldi.
Resul A. (60) yönetimindeki 34 JP 6192 plakalı minibüs ile Hasan H.'nin (47) kullandığı 16 MC 0873 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Minibüsteki Havva A. (64), Hüsna A. (13), Ömer Halis A. (8) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan H. ve yanındaki Meryem E. (44) ile Muhammed Saad H. (8) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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