09 Şubat 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 16:50
ABONE OL
Bursa’da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi girişindeki alt geçitte meydana geldi.

Resul A. (60) yönetimindeki 34 JP 6192 plakalı minibüs ile Hasan H.'nin (47) kullandığı 16 MC 0873 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3’ü çocuk, 6 yaralı | Fotoğraf: DHAMinibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3’ü çocuk, 6 yaralı | Fotoğraf: DHA

Minibüsteki Havva A. (64), Hüsna A. (13), Ömer Halis A. (8) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan H. ve yanındaki Meryem E. (44) ile Muhammed Saad H. (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Bursa’da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Bursa’da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör