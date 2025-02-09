Bursa’da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3’ü çocuk, 6 yaralı | Fotoğraf: DHA

Minibüsteki Havva A. (64), Hüsna A. (13), Ömer Halis A. (8) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan H. ve yanındaki Meryem E. (44) ile Muhammed Saad H. (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.