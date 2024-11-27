Konya’da korkunç olay! 19 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü

Konya'da babasının fabrikası bulunan Hüseyin S. (24), 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A. (19) ile daha sonra sevgili oldu.

24 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

Aralarında sorunlar çıkınca genç kız, geçen 21 Kasım'da ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi. 23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.

24 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp ora da dövmeye devam etti.

24 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

"SANA BİR SÜRPRİZİM VAR, SENİ DÖVE DÖVE ÖLDÜRECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez Bayram T. kollarından tuttu.

24 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

"BU GÜNÜ UNUTAMAYACAKSIN"

Hüseyin S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı. Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin. Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'şikayet edemezsin. Bana kimse bir şey yapamaz. Torpidonun gözünde 35 bin TL vardı, onu çaldı bende dövdüm derim' diyerek uyarıda bulundu "dedi.

24 yaşındaki genç kabusu yaşadı (A HABER ARŞİV)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Genç kızın darp raporu alıp şikayetçi olması ve parçalanmış kanlı kıyafetleri ise olay sonrası kendisine attığı mesajları da delil olarak sunmasıyla gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Hüseyin S., adli kontrolle serbest bırakıldı. S.A'nın avukatları Muhammet Çağrı Türk ve Furkan Avcı, "Şüpheli şiddetin dışında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksu kılma, hakaret, tehdit ve cinsel istismar suçlarını işlemiştir. Gönderdiği mesajında pişman olduğunu belirterek, suçunu ikrar etmiştir" dedi