AFAD’dan acil önlem! Seferihisar’da mobil siren uygulaması!



Son günlerde artarak devam eden Ege Denizi sismik hareketliliğe karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na siren sistemi konuşlandırdı. Artarak devam eden deprem aktivitelerine karşı dün AFAD Başkanlığı'nda 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındı.

KIYILARDA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.