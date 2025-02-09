AFAD'dan acil önlem! Seferihisar'da mobil siren uygulaması!
Ege Denizi'nde devam eden sarsıntılar Yunanistan'da bölge halkı arasında panik ve korkuya neden olurken AFAD'da Türkiye kıyılarında tsunami ve acil duurmlar için düğmeye bastı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde olası afet riskine karşı mobil siren sistemi yerleştirildi.
Son günlerde artarak devam eden Ege Denizi sismik hareketliliğe karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na siren sistemi konuşlandırdı. Artarak devam eden deprem aktivitelerine karşı dün AFAD Başkanlığı'nda 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındı.
KIYILARDA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.
SİREN SİSTEMİ BAŞLATILDI
Toplantının ardından AFAD tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemlerinden biri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...
- CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı
- Hukuk Fakültesi barajı değişti mi? 2025 YKS'de Hukuk Fakültesi için en düşük sıralama kaç olmalı?
- Selin Dilmaç tutuklandı mı, neden? Selin Dilmaç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Nisan ara tatil tarihi 2025 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün sürecek?
- Bakıcı desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çalışan annelere 510 Euro destek ödemesi şartları neler?
- ÖGG Soru ve Cevap Kitapçığı 9 Şubat 2025 | 113. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2025 Berat Kandili Diyanet takvimi
- GS-FB derbi tarihi 2025 | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi tarihte?
- Emekliye maaşa ek ödeme planı | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığının hesabına yatacak: 14.469 TL ve üstü alana...
- Şubat ayı dolunayı ne zaman, hangi gün? 2025 Aslan burcu dolunayının etkileri neler?
- ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?