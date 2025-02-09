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AFAD'dan acil önlem! Seferihisar'da mobil siren uygulaması!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 16:59
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AFAD’dan acil önlem! Seferihisar’da mobil siren uygulaması!

Ege Denizi'nde devam eden sarsıntılar Yunanistan'da bölge halkı arasında panik ve korkuya neden olurken AFAD'da Türkiye kıyılarında tsunami ve acil duurmlar için düğmeye bastı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde olası afet riskine karşı mobil siren sistemi yerleştirildi.


Son günlerde artarak devam eden Ege Denizi sismik hareketliliğe karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na siren sistemi konuşlandırdı. Artarak devam eden deprem aktivitelerine karşı dün AFAD Başkanlığı'nda 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındı.

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KIYILARDA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

AFAD'dan tsunami ve acil durum önlemleri kapsamında mobil siren uygulaması / AAAFAD'dan tsunami ve acil durum önlemleri kapsamında mobil siren uygulaması / AA

SİREN SİSTEMİ BAŞLATILDI

Toplantının ardından AFAD tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemlerinden biri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

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AFAD’dan acil önlem! Seferihisar’da mobil siren uygulaması! AFAD’dan acil önlem! Seferihisar’da mobil siren uygulaması! AFAD’dan acil önlem! Seferihisar’da mobil siren uygulaması!
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