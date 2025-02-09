Sinop'ta farklı suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalandı
Sinop'ta farklı suçlardan aranması olan 11 kişi yakalandı. Şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "aranan şahıslar" operasyonlarında, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "karşılıksız yararlanma" suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Boyabat'ta "hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "güveni kötüye kullanma" suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Gerze'de "basit yaralama" suçundan aranması bulunan 1 kişi, Durağan'da "hakaret" suçundan aranması bulunan 1 şahıs ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.
Yakalanan 11 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.