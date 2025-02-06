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Ege beşik gibi sallanıyor! Art arda korkutan depremler

Ege Denizi’nde başlayan sismik hareketlilik bugün yine devam etti. Bölgede, 8 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla sarsıntı yaşandı. Ege gece saatlerinde beşik gibi sallandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:17
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Ege beşik gibi sallanıyor! Art arda korkutan depremler

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor.

Yunanistan'ın turistik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.

Santorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiSantorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.

Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

Santorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiSantorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldi

GECE YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de 4,2, saat 04.41'de 4,1, saat 05.02'de, 4,1, saat 05.24'de 4,4 ve saat 05.45'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntılar kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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