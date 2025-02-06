Ege beşik gibi sallanıyor! Art arda korkutan depremler

Ege Denizi 'nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi. Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

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GECE YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de 4,2, saat 04.41'de 4,1, saat 05.02'de, 4,1, saat 05.24'de 4,4 ve saat 05.45'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntılar kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.