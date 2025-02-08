Şırnak’ta kaybolan genç hemşireden acı haber

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan hemşire Selen Naycı (DHA)

Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi. Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.