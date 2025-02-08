Edirne’de otomobil ile motosiklet birbirine girdi: 2 yaralı

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Dilaverbey Mahallesi'ndeki Cumhuriyet ile Osmaniye caddelerinin birleştiği noktada meydana geldi.

M.M.'nin kullandığı X 3694 BT Bulgaristan plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 22 ADE 982 motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki sürücü Ö.K. ile arkasındaki Ş.D., otomobilin üstüne savrularak yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü M.M, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.