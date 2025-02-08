Muğla Akyaka’da deniz kıyıdan 30 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Sahili'nde deniz suyu kıyıdan 30 metre çekildi. Yaşanan çekilmenin ardından kum adacıkları oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik AA muhabirine konuşarak Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü ifade etti. Özçelik, bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Deniz çekilmelerini en çok etkileyen hususun gezegensel çekim kuvvetleri olduğundan bahseden Özçelik, "Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litaratüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.