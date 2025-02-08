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Malatay'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.02.2025 19:48 Güncelleme: 08.02.2025 19:49
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Malatay’da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Malatya'da meydana geldi. Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunda Suçatı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyere çarparak devrildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Malatay’da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Malatay’da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Malatay’da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

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