Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motokuryeyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Vedat K.'yı gözaltına aldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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