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Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 23:42
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Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

Pendik’te trafikte yaşanan tartışma dehşetle sonuçlandı. Bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavga sırasında kuryenin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine sürücü aracını kuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, otomobil ile park halindeki çekicinin arasında sıkışarak ezildi. Kazayı gören vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, sürücü olay yerinden kaçmak isterken diğer araçlara çarptı. Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te trafikte yaşanan tartışma korkunç anlara sahne oldu. Bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma sonrası araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü.

AYNASINI KIRAN MOTOKURYEYİ EZDİ!

Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye, otomobil ile park halindeki çekicinin arasında sıkışarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

Olay, öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat K. ile 34 KYG 127 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih F. arasında trafikte tartışma yaşandı.

Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen motokurye, otomobilin dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. Bunun üzerine sinirlenen Vedat K., aracını motokuryenin üzerine sürdü.

Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatih F., park halindeki bir çekici ile otomobilin arasında sıkışarak ezildi. Çevredeki vatandaşlar kazayı fark edip motokuryeye yardım etmeye çalışırken, olay yerinden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.

Çarptı, sıkıştırdı, trafikte dehşet saçtı! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü | Feci anlar kameralara yansıdı

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motokuryeyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Vedat K.'yı gözaltına aldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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