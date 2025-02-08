Haberler Tıkla Haberleri Ataşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:09
ABONE OL
Ataşehir’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Ataşehir'deki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybettiAtaşehir'deki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'deki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybettiAtaşehir'deki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ataşehir'deki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybettiAtaşehir'deki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA