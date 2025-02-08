900 rakımlı köyde kışın zorlu yüzü!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı, 900 rakımlı Gümeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, yarım metreyi bulan kar yağışı altında hayvancılık yapmaya devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını besleyen belde sakinleri, zorlu kış şartlarında üretimi sürdürerek geçimlerini sağlıyor.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Fatma Tosun, kış aylarında işlerin daha da zorlaştığını belirterek, "Hava iyi olduğunda hayvancılık kolay oluyor, ancak kar yağdığında işler güçleşiyor. Hayvanların bakımı zorlaşıyor, yem tedariki sıkıntı oluyor. Ama yine de kar berekettir" dedi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini belirten Tosun, "Bu zamana kadar kar yağışı pek etkili olmamıştı, ancak bu sefer yarım metreyi buldu. Karın içinde hayvancılık yapmak zor olsa da, kar berekettir. Sonuçta buralar yüksek kesimler" ifadelerini kullandı.

Gümeli'de vatandaşlar, kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmazken, aynı zamanda seracılık ve kümes hayvancılığı ile de geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım ve yem temininde zorluk yaşayan çiftçiler, karın toprağa bereket getirdiğini ve doğanın dengesini koruduğunu dile getiriyor.