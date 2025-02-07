BUDO seferlerine fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 13.30 ve 16.45, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) hattında ise 14.00 ve 17.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek.
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılmayacak.
Aynı gerekçeyle 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.
BUDO'nun bugünkü 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.