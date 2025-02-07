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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran'ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 15:18 Güncelleme: 07.02.2025 15:34
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran’ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerden anne Yüksel Güran'ın talebinden sonra ağabey Enes Güran hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapsine karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Narin Güran cinayetinde suçlu bulunan ve "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan ağabey Enes Güran hakkında Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

ÜST MAHKEME İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

Enes Güran'ın 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf Başvurusu yaptı - DHAEnes Güran'ın 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf Başvurusu yaptı - DHA

KARARIN BOZULMASINI İSTEDİLER

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:

"İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim."

Dilekçede Enes Güran'ın beraati talep edildi / DHADilekçede Enes Güran'ın beraati talep edildi / DHA

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Yüksel Güran’ın avukatı istinafa başvurdu!Yüksel Güran’ın avukatı istinafa başvurdu! YÜKSEL GÜRAN'IN AVUKATI İSTİNAFA BAŞVURDU!

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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran’ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran’ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran’ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu!
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