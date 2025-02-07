Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran’ın avukatı istinaf başvurusunda bulundu!

Enes Güran'ın 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf Başvurusu yaptı - DHA

KARARIN BOZULMASINI İSTEDİLER

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:

"İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim."