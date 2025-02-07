Bağcılar'da polis memurlarına bıçaklı saldırı kamerada!
Bağcılar'da bugün öğle saatlerinde devriye aracı içinde bekleyen 2 polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırıda biri kadın olmak üzere 2 polis memuru yaralanırken olay güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Bağcılar meydanında devriye aracının içindeki polis memurlarına bıçaklı saldırı düzenleyen şüpheli güvenlik kamerası görüntülerine yakalandı. Olayda yaralanan 2 memur ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.
POLİS MEMURLARI TEDAVİ ALTINDASağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.