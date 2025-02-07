Bağcılar’da polis memurlarına bıçaklı saldırı kamerada!

Edinilen bilgilere göre Bağcılar meydanında devriye aracının içindeki polis memurlarına bıçaklı saldırı düzenleyen şüpheli güvenlik kamerası görüntülerine yakalandı. Olayda yaralanan 2 memur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.