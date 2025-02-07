Sakarya’da feci kaza: Baba öldü anne entübe edildi

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

EŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü İlyas Kuru ile araçtaki Mustafa Tuncay, eşi İrem Tuncay ve çocukları M.L.T. sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Mustafa Tuncay kurtarılamadı. İrem Tuncay entübe edilirken, M.L.T. ile İlyas Kuru'nun tedavisi sürüyor. TIR şoförü ifadesi için götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.