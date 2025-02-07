Evindeki yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa veridi

Yangında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi için cenaze töreni düzenlendi / DHA

TOLU İÇİN CENAZE NAMAZI DÜZENLENDİ

Mehmet Tolu için balıköy beldesinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tavşanlı ilçe müftüsünün kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Tolu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Balıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaymakam Baskın Hayrettin, Mehmet Tolu'nun vatanı için gösterdiği fedakarlığı ve kahramanlığını anlatarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kıbrıs gazisi gözyaşları arasında toprağa verildi / DHA