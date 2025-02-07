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Evindeki yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa veridi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 16:57
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Evindeki yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa veridi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tolu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde yalnız yaşadığı 2 katlı evinde gece saatlerinde yangın çıkan evde mahsur kalan Kıbrıs gazisi Tolu, alevlerden etkilenerek yaşamını yitirdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi için cenaze töreni düzenlendi / DHAYangında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi için cenaze töreni düzenlendi / DHA

TOLU İÇİN CENAZE NAMAZI DÜZENLENDİ

Mehmet Tolu için balıköy beldesinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tavşanlı ilçe müftüsünün kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Tolu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Balıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaymakam Baskın Hayrettin, Mehmet Tolu'nun vatanı için gösterdiği fedakarlığı ve kahramanlığını anlatarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kıbrıs gazisi gözyaşları arasında toprağa verildi / DHAKıbrıs gazisi gözyaşları arasında toprağa verildi / DHA

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Evindeki yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa veridi Evindeki yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa veridi Evindeki yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa veridi
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