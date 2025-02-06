Balıköy beldesinde yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN İKİ SAAT SÜRDÜ!

Tavşanlı ve Balıköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kütahyanın Tavşanlı Beldesi'nde çıkan ev yangınında Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti / AA

EV KULLANILAMAZ HALDE

İki katlı konut tamamen yanması sonucu kullanılamaz hale gelirken ekipler, burada yaptığı çalışmada evde ikamet eden 72 yaşındaki Tolu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tolu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.