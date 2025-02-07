İzmir'de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de merkezli 6 ilde FETÖ terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli ise tutuklandı.
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 Şubat'ta, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.