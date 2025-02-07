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Mardin'deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

DHA
Giriş: 07.02.2025 16:54
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Mardin’deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir PTT şubesinde silahlı saldırı meydana geldi. Yaşanan olayda R.K. (45) karnından yaralanırken şüpheli motosikletle kaçarak uzaklaştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi gittiği PTT şubesinde R.K. isimli kişiye silahlı saldırı düzenledi. Öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda meydana gelen olayda; PTT şubesine yanında silahla gelen kişi, buradaki R.K. isimli erkeğe ateş etti.

PTT şubesinde silahlı saldırıya uğrayan R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) PTT şubesinde silahlı saldırıya uğrayan R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

KARNINDAN YARALANDI

R.K. karnından yaralanırken, şubeden çıkan şüpheli motosikletiyle uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K. ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Mardin’deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı Mardin’deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı Mardin’deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
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