Mardin’deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

PTT şubesinde silahlı saldırıya uğrayan R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

KARNINDAN YARALANDI

R.K. karnından yaralanırken, şubeden çıkan şüpheli motosikletiyle uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K. ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.