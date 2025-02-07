Mardin'deki PTT şubesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir PTT şubesinde silahlı saldırı meydana geldi. Yaşanan olayda R.K. (45) karnından yaralanırken şüpheli motosikletle kaçarak uzaklaştı.
KARNINDAN YARALANDI
R.K. karnından yaralanırken, şubeden çıkan şüpheli motosikletiyle uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K. ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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