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Başakşehir'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 09:50 Güncelleme: 07.02.2025 10:18
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Başakşehir’de fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KAUÇUK FABRİKASI ALEVLERE TESLİM OLDU


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

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Başakşehir’de fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede Başakşehir’de fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede Başakşehir’de fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede
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