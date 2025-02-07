Avukat Işıl Gülümser aracında silahlı saldırıya uğradı

Sahah Gazetesi'nin haberine göre geçtiğimiz yıl Ekim ayında Yeşilköy'de korkunç olay yaşandı. Avukat Işıl Gülümser ile Beyazıt'taki bir handa odabaşılık yapan Selaman T'nin aralarında bulunan husumet silahlı saldırı ile sonuçladı. Avukat Gülümser, müvekkillerine ait Beyazıt'taki bir handa odabaşılık yapan Selaman T.'nin handaki kiraları toplayıp zimmetine para geçirdiğini iddia ederek, kendisine ihtarname gönderdiğini bu olaydan bir saat sonra ise silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

İKİ KİŞİ KURŞUN YAĞDIRDI

İstanbul Barosu'na üye olan avukat Işıl Gülümser, beraberindeki bir kişiyle Beyazıt'tan yola çıktı. Saat 20.10 sıralarında Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu kavşağını geçen Gülümser, seyir halindeyken üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosikletin kendisini takip ettiğini anladı. Gülümser'in lüks aracı, kasklı iki kişi tarafından kurşunlandı.

Şüpheliler, saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan Işıl Gülümser, soluğu karakolda aldı. Yeşilköy'de Polis Merkezi'ne giden Gülümser yaşadıklarını anlattı. Araçta yapılan incelemede bir kurşun çekirdeğine ulaşıldı.

Selaman T. Beyazıt'taki bir handa görevini kötüye kullarak zimmetine para geçirdi iddiası / A HABER ARŞİV

KİRALARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Aracının kurşunlanması olayında odabaşı Selaman T.'yi suçlayan Avukan Gülümser, söz konusu şahsın azmettirici olduğunu belirterek: "Bu kişi, müvekkillerime ait Beyazıt'taki handa odabaşı. Handaki kiraları toplayıp zimmetine geçirmiş. Çoğu yaşlı ve yurt dışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de 15 Ağustos'ta ihtarname gönderdim, hanı terk etmesini istedim. İhtarnameyi gönderdiğim için ölümle tehdit edildim. Bu olayla ilgili şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Motosikletki 2 kişi Gülümser'in aracına kurşun yağdırdı / A HABER ARŞİV

"SENİN CENAZE NAMAZINI KILACAĞIZ"

Avukat Işıl Gülümser ifadesinin devamında 23 Ekim günü hana giderek Selman T.'nin damadı E.Y.'ye, şahsın handan çıkması gerektiğini söylediğini ve iddiaya göre damat, kayınpederinin, "Kimse beni buradan çıkaramaz" cümlesini kurduğunu vurguladı. İddiaya göre Gülümser'in aracı bu diyalogdan yaklaşık bir saat sonra da Yeşilköy'de motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Selman T. ise sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Işıl Gülümser, itiraz için hazırladığı beyanında şüpheli Selman T.'nin serbest kalmasından 3 gün sonra bilmediği bir numaradan arandığını, "Sen handaki avukat mısın? Avukat Hanım bak, sana söylüyorum. Seni daha önce uyardık. Handa yaptıklarınız yetti. Sen istedin, senin cenaze namazını kılacağız" sözleri ile tehdit edildiğini vurguladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Selaman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Selaman T.'nin azmettirmesi sonucunda meçhul şüphelilerin avukat Işıl Gülümser'in aracının yanına gelerek araca ateş ettikleri, mermi giriş çıkışları ile araca zarar verdikleri tespit edildi. Selaman T.'nin 'mala zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.