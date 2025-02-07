Ev sahibiyle tartışıp evi yakan kiracı gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı, evde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan U.K, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartıştı.

EV SAHİBİNİN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın ardından kiracı U.K, evde yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Ev sahibinin şikayeti üzerine kiracısı U.K. gözaltına alındı.