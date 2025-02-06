Bitlis Tatvan’da kar yağışı

Tatvan ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini tipi ve fırtınaya bıraktı. İlçeyi beyaza bürüyen yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlarken karla mücadele ekipleri tarafından da karla mücadele çalışmalarına başlandı. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edeceği belirtildi.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde eş zamanlı olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te bu yıl karın geç başlamasına dikkat çeken vatandaşlar, uzun bir aranın ardından gelen beyaz örtünün güzelliğini doyasıya yaşadı.