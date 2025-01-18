Karabük’te Kıbrıs gazisi Haymana son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü kent merkezindeki özel hastanede dün hayatını kaybeden Haymana'nın cenazesi Eflani ilçesine getirildi.



Haymana'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.



Öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana'nın cenazesi, Karlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.



Cenaze törenine, Haymana'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sebahattin Çorbacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.