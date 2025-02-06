İstanbul'da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü (DHA)

Okula giderken mola verip kartopu oynayan Lagün Tozkoparan, Karın daha çok yağmasını bekliyordum. Tatil olur diye düşünüyordum. Haftaya da yağacakmış. O zaman tutar inşallah. Okula gidiyorduk. Mola verdik. Çok eğlendik" diye konuştu.