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İstanbul'da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 09:32
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İstanbul’da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı özellikle Anadolu tarafında Kartal bölgesinde etkisini gösterdi. Aydos Ormanı çevresindeki evlerin çatıları beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.

Kartal Aydos Ormanı'nda sabahın erken saatlerinde yağan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerin karla kapladığını görenler kar topu oynadı. Kent genelinde gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi.

AYDOS ORMANI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul'un yüksek yerlerinde daha yoğun bir şekilde yağan kar, Kartal Aydos Ormanı'nda çatıları beyaza bürüdü. Ağaçların da beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar mola vererek kar topu oynadı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynadı (DHA)Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynadı (DHA)

"KAR YAĞIŞINI GÖRÜNCE KARTOPU OYNADIK"
Kızıyla birlikte kartopu oynayan Erkan Tozkoparan, "Daha çok bekliyorduk. Buna da razıyız. Yüksek kesimlerde etkili yağıyor. Okulların tatil olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Buraya yakın oturuyoruz. Karı görünce kartopu oynadık dedi.

İstanbul'da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü (DHA)İstanbul'da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü (DHA)

Okula giderken mola verip kartopu oynayan Lagün Tozkoparan, Karın daha çok yağmasını bekliyordum. Tatil olur diye düşünüyordum. Haftaya da yağacakmış. O zaman tutar inşallah. Okula gidiyorduk. Mola verdik. Çok eğlendik" diye konuştu.

İstanbul’da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü

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İstanbul’da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü İstanbul’da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü İstanbul’da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü
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