İstanbul'da kar yağışı sonrası çatılar beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı özellikle Anadolu tarafında Kartal bölgesinde etkisini gösterdi. Aydos Ormanı çevresindeki evlerin çatıları beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.
Kartal Aydos Ormanı'nda sabahın erken saatlerinde yağan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerin karla kapladığını görenler kar topu oynadı. Kent genelinde gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi.
İstanbul'un yüksek yerlerinde daha yoğun bir şekilde yağan kar, Kartal Aydos Ormanı'nda çatıları beyaza bürüdü. Ağaçların da beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar mola vererek kar topu oynadı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
"KAR YAĞIŞINI GÖRÜNCE KARTOPU OYNADIK"
Kızıyla birlikte kartopu oynayan Erkan Tozkoparan, "Daha çok bekliyorduk. Buna da razıyız. Yüksek kesimlerde etkili yağıyor. Okulların tatil olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Buraya yakın oturuyoruz. Karı görünce kartopu oynadık dedi.