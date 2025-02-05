Taksici Oğuz Erge'nin ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İzmir'de geçtiğimiz yıl taksi şoförü Oğuz Erge, yolda gördüğü genci üşümemesi için aracına almış ve taksisi gasp edilerek hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayete ilişkin şüpheli Delil Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezası kararı istinaf tarafından onandı.
31 Ocak gecesi saat 03:30 sıralarında Gaziemir ilçesinde yaşanan olayda taksi şoförü Erge'yi bir süre çeşitli adreslerde dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaptı ve çıkardığı tabancayla taksi şoförünü öldürdü.
MERHAMETİ HAYATINA MAL OLMUŞTU
Taksici Oğuz Erge'nin acı ölümü başta taksiciler olmak üzere Türkiye gündeminde büyük tepki görmüştü. Taksiciler "can güvenliğinin olmadığını" belirterek endişelerini dile getirirken yeni düzenlemeyle taksilere acil durum butonu devreye girmişti. Erge'nin ölümünün ardından araç içinde yansıyan kamera kayıtları ortaya çıkarken şüpheli Aysal'ın taksiden cep telefonu, kulaklık ve boş kovanları alarak kaçtı.
HAPİS CEZASI ONANDI
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'a İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası kararına yönelik itirazı inceledi.
Alınan kararın ardından mahkeme usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin olmadığı görüşüne vararak; "İncelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafisinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-A maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir." denildi.
İlk derece mahkemesince verilen karar ve ceza miktarı ile tutuklulukta geçen sürenin de dikkate alınmasıyla Aysal'ın tahliyesine yönelik talep de reddedildi.
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