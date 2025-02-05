Taksici Oğuz Erge’nin ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Şüpheli Delil Aysal, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. (AA)

HAPİS CEZASI ONANDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'a İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası kararına yönelik itirazı inceledi.

Alınan kararın ardından mahkeme usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin olmadığı görüşüne vararak; "İncelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafisinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-A maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir." denildi.

İlk derece mahkemesince verilen karar ve ceza miktarı ile tutuklulukta geçen sürenin de dikkate alınmasıyla Aysal'ın tahliyesine yönelik talep de reddedildi.