Bursa’da 2 tır kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde Bursa'nın Karacabey ilçesine Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Fatih K.(49) sevk ve idaresindeki 42 Y 6665 plakalı çekici ve ona bağlı 42 Y 7261 plakalı yarı römork ile Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyrederken Uluabat Mahallesi'nde ışıklı kavşağa geldiğinde ışıklı kavşakta manevra yapan sürücü Elvedin A.(51) sevk ve idaresindeki SK 7637 BD plakalı çekici ve ona bağlı SK 7452 BI plakalı yarı römorke çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücüler Mehmet Fatih K. İle Elvedin A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla

Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, başka kazaların önüne geçebilmek için olay yerinde tedbirler aldı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tek şeritte ilerleyen trafik çift şerit olarak normale döndü.