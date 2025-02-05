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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 14:31 Güncelleme: 05.02.2025 14:32
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Aracın trafik işaret ve yön levhalarına çarparak dırabildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bartın'da Safranbolu kavşağından Ebu Derda Türbesi istikametine seyir eden H.A. idaresindeki 78 SC 170 plakalı otomobil refüje çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada araç, refüjdeki trafik işaret ve yön tabelarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü hakkında işlem başlatıldı.

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