İzmir’de öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge’nin eşi yürekleri dağladı! Olaydan önceki son konuşmasını anlattı

ACILI EŞ SABAH'A KONUŞTU: İÇİME DOĞMUŞTU

Taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) eşi Nevra Erge duygularını SABAH'a anlattı.

Lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kızı Naz Erge ile birlikte ayakta kalmaya çalışan Nevra Erge, eşinin cinayete kurban gittiği gece adeta kötü bir şey olacağının içine doğduğunu söyleyen Nevra Erge, "O gece gözüme uyku girmedi. Sanki kötü bir şey olacağı içime doğdu. Olay olmadan 1 saat önce eşimi telefonla aradım. 'Saat geç oldu. Çalışma artık. Eve gel' dedim. Eşim de 'Arabayı kapattım. Eve geliyorum' dedi. 1 saat sonra vefat haberini aldım. Çok üzgünüm. Katilin cezasını çekmesini ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Takipçisi olacağım. Bugün avukatıma vekalet verdim. Avukatımız da davayı takip edecek" ifadelerini kullandı.