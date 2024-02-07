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İzmir'de öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin eşi yürekleri dağladı! Olaydan önceki son konuşmasını anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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İzmir’de öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge’nin eşi yürekleri dağladı! Olaydan önceki son konuşmasını anlattı

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Katil Delil Aysal tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Oğuz Erge'nin eşi Nevra Erge'nin sözleri yürekleri dağladı. Erge'nin eşi olaydan 1 saat önceki son konuşmasını anlattı.

Türkiye'nin konuştuğu olay İzmir Gaziemir'de 31 Ocak gecesi yaşandı. Saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı soğukta üşümesin diye aracına aldı.

Bir süre şoförü farklı adreslere yönlendiren Delil Aysal taksiden ineceğini söyledikten sonra cebinden para çıkartıyormuş gibi yaptı. Yanında bulunan tabancayı çıkartan Delil Aysal, kendisine iyilik yapan Oğuz Erge'ye 3 el kurşun sıktı.

Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLDÜRÜP "KİMSEYE GÜVENME" DEDİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından "Kimseye güvenmeyeceksin" dediği anlar, yapılan vicdansızlığın kanıtıydı.

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.

İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erge, cenazesi Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde sonsuzluğa uğurlandı.

ACILI EŞ SABAH'A KONUŞTU: İÇİME DOĞMUŞTU

Taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) eşi Nevra Erge duygularını SABAH'a anlattı.

Lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kızı Naz Erge ile birlikte ayakta kalmaya çalışan Nevra Erge, eşinin cinayete kurban gittiği gece adeta kötü bir şey olacağının içine doğduğunu söyleyen Nevra Erge, "O gece gözüme uyku girmedi. Sanki kötü bir şey olacağı içime doğdu. Olay olmadan 1 saat önce eşimi telefonla aradım. 'Saat geç oldu. Çalışma artık. Eve gel' dedim. Eşim de 'Arabayı kapattım. Eve geliyorum' dedi. 1 saat sonra vefat haberini aldım. Çok üzgünüm. Katilin cezasını çekmesini ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Takipçisi olacağım. Bugün avukatıma vekalet verdim. Avukatımız da davayı takip edecek" ifadelerini kullandı.

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